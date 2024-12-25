В Московском областном медколледже в 2025 году появится больше бюджетных мест

В Московском областном медколледже в следующем году появится больше бюджетных мест, передает Министерство здравоохранения Московской области.

Сейчас в колледже учатся около девяти тысяч студентов. В этом году конкурс по некоторым специальностям составлял шесть человек на место. На бюджет поступили 2,8 тысячи человек.

В следующем году число бюджетных мест в учреждении доведут до трех тысяч. Это на 43% больше, чем в 2021 году.

Студенты, обучающиеся на курсах с первого по четвертый, могут заключить целевой договор на обучение. Это дает возможность гарантированного трудоустройства после окончания обучения. Такие договоры заключили полторы тысячи студентов колледжа.