Депутат Сипягин рассказал о предложениях для кандидата в министры образования РФ

По словам первого заместителя председателя Комитета нижней палаты парламента по науке и высшему образованию Владимира Сипягина, для исполняющего обязанности главы Минобразования России Валерия Фалькова подготовлены соответствующие предложения, прежде всего в плане дополнительных гарантий занятости и льгот в виде квотирования мест для «молодых ученых». Об этом сообщает NEWS.ru .

Он подчеркнул, что это станет способствовать «омоложению» отечественной науки, а обязанность по квотированию рабочих мест может быть установлена законом РФ «О социальной защите молодых ученых».

По мнению депутата, важно также создать координационный орган в кабмине России, который станет называться комиссией по вопросам международного образовательного и научного сотрудничества, с целью расширения межведомственного формата сотрудничества между федеральными органами исполнительной и законодательной власти. Ее деятельность будет направлена на развитие международных связей в сферах образования, науки и технологий.