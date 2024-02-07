Депутат Слуцкий считает необходимостью введение тестов на знание русского языка при приеме в школу детей мигрантов
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
По словам главы Комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонида Слуцкого, среди детей мигрантов стоит проводить проверку на знание русского языка перед поступлением в детсады и школы. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он добавил, что в таком случае ребенок станет уважительно относиться к стране, где живет, а также знать ее культуру.
По мнению парламентария, для тех, кто не прошел тестирование, необходимо создать адаптационные классы или центры для налаживания изучения русского языка.