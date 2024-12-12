Депутат Стеянкина заявила, что через патриотическое воспитание детей можно оказать влияние и на родителей
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По словам члена Комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерины Стенякиной, пение гимна и поднятие флага в школах полезно не только для детей, а также и для родителей. Об этом сообщает радио Sputnik.
Она уточнила, что через патриотическое воспитание подрастающего поколения государство может оказывать влияние на родителей, прививая им таким образом аналогичные ценности.
Ранее сообщалось, что Shaman хочет исполнять в школах Подмосковья патриотические песни.