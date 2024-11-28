Shaman хочет исполнять в школах Подмосковья патриотические песни

Певец Shaman готов в школах Московской области проводить уроки патриотического пения. Об этом сообщает REGIONS.

По мнению исполнителя и депутатов Государственной думы, современные композиции патриотического содержания в обязательном порядке должны изучаться на уроках музыки. Общую позицию певец и народные избранники выразили 28 ноября, когда проходил круглый стол Комитета Госдумы РФ по культуре.

После встречи Shaman рассказал, что на его концерты в рамках тура «Победа» часто приходят дети.

«В каждой моей программе есть гимн России, мы поем его всем залом. Я считаю, что слова гимна каждый гражданин должен знать наизусть. Работаю над этим», — рассказал певец.

По словам артиста, он готов и сам продемонстрировать, каким именно должен быть урок музыки в современных реалиях.

«Сейчас у меня тур по Подмосковью, и я готов заезжать в школы разных городов хотя бы на час и проводить там открытые уроки пения», — заявил артист.

Ранее Shaman сообщил, что не хочет широко отмечать свой 33-й день рождения.