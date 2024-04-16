Депутат Валуев заявил, что вместо гольфа в школах нужно развивать игру «городки»

Школьники нашей страны с начала следующего учебного года смогут обучаться игре в гольф на уроках физкультуры. В Минпросвещения России решили, что данный спорт «развивает патриотизм», и включили его в школьную программу. По словам известного боксера, депутата Госдумы Николая Валуева, сложно представить, каким образом учащиеся в российских школах станут обучаться подобному виду спорта, поскольку в большинстве учебных заведений не созданы подходящие условия. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что спортивные дисциплины к школьной программе должны быть адаптированными к большинству школ. В данном случае надо бы обратить внимание на национальные виды спорта, например, на игру в городки. Однако не следует перегружать школьную программу большим объемом дисциплин.

По мнению парламентария, также отрадно видеть на уроках физкультуры бокс и самбо.

Он отметил, что неплохим вариантом станет внедрение в школьную программу водного поло.