Депутат Вассерман обосновал необходимость отмены ЕГЭ

По словам депутата нижней палаты парламента Анатолия Вассермана, ЕГЭ останется в нашей стране, однако его следует дорабатывать, то есть в его содержании должны присутствовать вопросы не только на знание предмета, но и на его понимание. Об этом сообщает NEWS.ru .

Парламентарий добавил, что еще в самом начале внедрения ЕГЭ предлагалось включить в него части интеллектуальных игр, тем не менее данное предложение осталось без ответа.

Вассерман отметил, что на данный момент группа экспертов ведет работу над формализацией понятия «целостная картина мира», которая может внести поправки в закон РФ «Об образовании».

Он подчеркнул, что с юридической точки зрения данная работа является нелегкой.