Депутат Вассерман считает возможным выделение квот для выпускников граничащих с Украиной субъектов РФ

По словам депутата нижней палаты парламента Анатолия Вассермана, нельзя исключать того, что в Госдуме выделят квоты для выпускников граничащих с Незалежной российских регионов. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что, однако, данный подход нежелателен, так как такие решения властей расслабляют учащихся, после чего они начинают всерьез и надолго ощущать, что для них общие правила вообще не важны. Прежде всего именно на уровне не сознательного решения, а ощущения. А вести борьбу с этим сложно, поскольку сознательное решение можно переобдумать.

По мнению парламентария, таким образом, давать человеку серьезные льготы является в первую очередь для него самого серьезной опасностью.

Он отметил, что идеальным вариантом станет поиск не столь опасного решения проблемы.