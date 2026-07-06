Анатомия самообмана: как наш мозг сам подгоняет факты под утренний астропрогноз

Гороскопы, астропрогнозы и популярные тесты личности часто кажутся удивительно точными не из-за звезд, а из-за особенностей человеческого восприятия. Это явление психологи называют эффектом Форера или эффектом Барнума, пишет Bolde.

В 1948 году психолог Бертрам Форер провел эксперимент со студентами. Он сказал им, что подготовил индивидуальные психологические портреты на основе теста, а затем попросил оценить точность описания.

Средний балл составил 4,26 из 5. Почти все решили, что текст отлично описывает именно их. Затем выяснилось, что каждый получил один и тот же набор фраз, собранный из газетной астрологической колонки.

Такие формулировки работают потому, что звучат лично, но подходят почти любому. Например, человеку говорят, что он хочет нравиться окружающим, иногда сомневается в решениях или не полностью использует свой потенциал.

Мозг сам подставляет в эти фразы конкретные воспоминания, тревоги и надежды. Гороскоп пишет о «напряжении, которое скоро уйдет», а читатель вспоминает свой конфликт, работу или личную проблему.

Эффект усиливают мягкая лесть и видимость авторитетного источника. Поэтому похожие приемы используют не только гороскопы, но и гадалки, онлайн-тесты, «энергетические» прогнозы и статьи о типах личности.