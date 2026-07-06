Не первый раз: в Кузбассе понтонный мост снова перекрыли из-за дождей и подъема воды

В Кузбассе из-за резкого подъема уровня воды вновь ограничили движение по понтонной переправе. Транспортное сообщение приостановлено, пешеходам рекомендовано пользоваться мостом только в крайней необходимости, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Как сообщили в мэрии Междуреченска, критическая отметка была превышена вследствие продолжительных осадков. Решение о закрытии вступило в силу с понедельника, 6 июля. Администрация опубликовала предупреждение на своих официальных страницах, призвав граждан проявлять повышенную внимательность.

По данным издания, подобные инциденты в регионе не единичны. Ранее в этом году переправу в районе поселка Майзас уже перекрывали из-за ухудшения погодных условий. Весной 2024 года течение и вовсе сорвало конструкцию.

Учитывая нестабильную гидрологическую обстановку, власти предупреждают, что ситуация может измениться в любой момент, поэтому необходимо следить за оперативными сводками. Ориентировочные сроки открытия движения не называются — все будет зависеть от естественного спада воды. Водителям рекомендуется заранее планировать объездные маршруты и по возможности воздерживаться от поездок в данном направлении до особого распоряжения. Спасательные и дорожные службы продолжают нести круглосуточное дежурство.

Ранее сообщалось, что мощные ливни в Кузбассе оставили 15 сел и деревень без электричества.