Детей, прибывших в Волоколамск из Курской области, обеспечили всем необходимым к школе

Детей из Курской области, которые проживают в одном из пунктов временного размещения в подмосковном Волоколамске, обеспечили всем необходимым к новому учебному году, сообщает РИАМО .

Каждому ребенку подарили набор школьных принадлежностей, в том числе тетради, дневники, пеналы, карандаши, ручки, кисти, краски, фломастеры, точилки и ластики.

Кроме того, детям вручили школьную форму, спортивные костюмы, сменную обувь и теплые кофты. При подготовке подарочных наборов к школе были учтены и личные предпочтения учащихся, например, тем, кто занимается футболом, подарили бутсы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал лучшие школы Московской области.