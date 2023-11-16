Дети научатся искать снежных барсов на «Уроке цифры»

С 20 ноября по 10 декабря Яндекс проведет занятия в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». В этом году тема урока — «Облачные технологии: в поисках снежного барса».

Занятие построено на основе реального проекта Yandex Cloud для Сайлюгемского национального парка: популяцию краснокнижных снежных барсов изучают при помощи облачных сервисов и нейросетей.

«Yandex Cloud разрабатывает нейросеть, которая позволит автоматически распознавать животных на снимках, полученных с помощью фотоловушек на территории парка. На основе этих данных специалисты обучат модель различать животных, благодаря чему сотрудники нашего парка смогут анализировать фотографии в десятки раз быстрее, чем вручную», - рассказал директор Сайлюгемского национального парка Денис Маликов.

Школьникам предлагают побыть в роли исследователей и создать систему, которая поможет найти пропавшего барса. Ребята познакомятся с устройством нейросетей, облачных сервисов и дата-центров, узнают, как работают алгоритмы компьютерного зрения, как технологии позволяют отличать одно животное от другого и изучать их повадки в дикой природе.

Принять участие в «Уроке цифры» можно как в школе, так и дома. Задания делятся на три уровня сложности: для младших, средних и старших классов. Для учителей были разработаны методические материалы, которые помогут провести урок и объяснить школьникам принципы работы нейросетей и облачных сервисов.

Кроме того, школьники смогут бесплатно пройти онлайн-курс Яндекс Лицея по программированию на Go, изучить основы визуализации данных и познакомиться с возможностями платформы Yandex Cloud. Все материалы урока доступны на сайте урокцифры.рф.