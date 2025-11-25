Дети участников СВО познакомились с полным циклом создания молочных продуктов

В Городском округе Пушкинский продолжается системная работа по поддержке семей участников специальной военной операции. Очередным событием стала организованная 20 ноября экскурсия в уникальный Музей молока и глазированного сырка, где дети защитников Отечества смогли не только узнать историю производства, но и лично поучаствовать в технологических процессах.