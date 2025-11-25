Дети участников СВО познакомились с полным циклом создания молочных продуктов
Фото: [Телеканал "Пушкино ТВ"]
В Городском округе Пушкинский продолжается системная работа по поддержке семей участников специальной военной операции. Очередным событием стала организованная 20 ноября экскурсия в уникальный Музей молока и глазированного сырка, где дети защитников Отечества смогли не только узнать историю производства, но и лично поучаствовать в технологических процессах.
Интерактивная программа включала симулятор дойки коровы, управление аппаратом для фасовки йогуртов и общение с «умной» коровой, объясняющей превращение травы в молоко. Особый интерес у юных гостей вызвал экспонат прародителя современных быков — тура, а кульминацией стала дегустация продукции, прославившейся на весь мир. Мероприятие прошло при участии депутатов окружного Совета, представителей Ассоциации ветеранов СВО и активистов «Молодой гвардии».
«Глава нашего округа Максим Красноцветов, депутатский корпус на регулярной основе оказывают помощь и поддержку семьям участников специальной военной операции. Мы ежедневно на связи с семьями, важно, чтобы они чувствовали нашу защиту», — отметила депутат Совета депутатов Городского округа Пушкинский Анна Дунаева.
Завершилась экскурсия вручением сладких подарков, ставших приятным дополнением к познавательному опыту.