Детский омбудсмен Татарстана Волынец предложила внедрить обязательный контроль веса ранцев в школах

По словам детского омбудсмена Республики Татарстан Ирины Волынец, в России необходимо ужесточить контроль над нормативами по максимально допустимому весу ранцев и учебных материалов с учетом возрастных особенностей детей. Об этом сообщил Life.ru.

Она добавила, что следует рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство РФ, направленных на совершенствование регулирования веса школьных ранцев и учебных материалов. Это пересмотр и ужесточение существующих нормативов по максимально допустимому весу ранцев и учебных материалов с учетом возрастных особенностей детей, внедрение обязательного контроля веса ранцев в школах, стимулирование издательств к выпуску легковесных учебников, организация в школах спецшкафчиков для хранения учебников для устранения неизбежности носить их с собой ежедневно.

По мнению омбудсмена, реализация этой инициативы поспособствует сохранению здоровья детей и подростков, профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также созданию более комфортных и безопасных условий для обучения.

Ранее педиатр Мария Чахнашвили назвала наибольший допустимый вес портфеля первоклассника.