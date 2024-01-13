Детский психолог Дугенцова назвала способы мотивации ребенка на хорошую учебу

На текущей неделе не только взрослые вернулись в привычный рабочий режим после долгих новогодних праздников, но и продолжили учебу школьники, которых впереди ждет долгая третья четверть, из-за чего они испытывают сильный стресс и нежелание возвращаться к урокам. По словам детского психолога Дарьи Дугенцовой, родителям не следует давить на них с первых же дней учебы, требуя пятерок, а важно оказать им моральную поддержку. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она добавила, что важно и позитивное подкрепление успехов ребенка в школе, пробудить в ребенке интерес к обучению.

По мнению эксперта, воспитываемые подобным образом дети имеют куда больший успех во взрослой жизни.