Девять педагогов Волоколамского округа борются за звание лучшего учителя Подмосковья

В Волоколамском округе Московской области стартовал муниципальный этап конкурса «Учитель года Подмосковья». Первое испытание состоялось 5 декабря в школе №2, где девять педагогов из различных образовательных учреждений округа представили свои профессиональные методики.

В числе участников — учителя из Спасской, Привокзальной, Осташевской, Детгородковской, Ярополецкой, Сычевской школ, Волоколамских школ №2 и №3, а также Гимназии №1. В своих выступлениях педагоги рассказали о применении современных технологий, включая инструменты на основе искусственного интеллекта для создания заданий и интерактивные образовательные сервисы с функцией автопроверки.

Конкурсная программа включает несколько испытаний: проведение открытого урока, классного часа и мастер-класса. Победитель будет определен по итогам всех этапов в середине декабря. Финалисты получат денежные гранты в размере ₽300 тыс. за первое место, ₽200 тыс. — за второе и ₽100 тыс. — за третье. Учитель, занявший первое место, представит Волоколамский округ на региональном этапе конкурса.