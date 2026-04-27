В больницах Подмосковья с помощью ИИ поставили более 175 тыс. диагнозов

Врачи Подмосковья с помощью искусственного интеллекта поставили более 175 тыс. диагнозов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

С февраля 2026 года в медучреждениях региона в пилотном режиме используется диагностический ассистент AIDA на основе ИИ. Он анализирует данные электронной медицинской карты пациента и помогает поставить диагноз. При этом итоговое решение всегда остается за врачом.

«Ассистент AIDA анализирует жалобы пациента, его анамнез, результаты диагностики и формирует предположение и наличии одного из 95 социально значимых диагнозов», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как нейросети используются в сфере здравоохранения региона.