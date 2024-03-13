Директор Института социально-экономических исследований Зубец заявил, что сегодня есть целевой набор выпускников вузов

По словам директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексея Зубца, на данный момент существует целевой набор выпускников вузов есть. Об этом сообщает Общественное телевидение России .

Он уточнил, что предприятие может обеспечить целевую подготовку студентов при условии, что после окончания обучения они отработают на предприятии.

По мнению эксперта, при этом восстановление советской модели распределения сегодня невозможно реализовать, поскольку главный фактор в этом отношении — социально-экономический, предполагающий обеспечение жильем, зарплатой. Так, человека, работающего на предприятии по распределению, нельзя уволить определенное количество лет.