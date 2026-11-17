С момента запуска программы «Недвижимость за 1 рубль» в 2023 году предприниматели Подмосковья получили в аренду 486 объектов для восстановления. Только за десять месяцев 2026 года бизнес оформил 63 площадки, сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

По условиям программы здания с износом более 80% сдают за 1 рубль в год, а помещения в лучшем состоянии — по ставке 2,2% от кадастровой стоимости. Договор аренды заключают на срок до 10 лет для помещений и до 15 лет для целых зданий.

Взамен инвестор обязан привести недвижимость в порядок. На капитальный ремонт ветхих объектов отводится до полутора лет, а на полную реконструкцию со сменой характеристик здания — до трех лет.

Сейчас в каталоге программы доступно еще 77 свободных площадок в разных округах Подмосковья. Подобрать вариант предприниматели могут по площади, назначению, степени износа и расположению.

В Подмосковье реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке предпринимателей в регионе.