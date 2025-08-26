Дизайнер Боровская назвала обязательные принципы обустройства комнаты школьника

Создание гармоничного пространства для подростка требует баланса между комфортом и функциональностью. Как отмечает дизайнер и архитектор Мария Боровская, ключевым элементом комнаты школьника становится правильно подобранный письменный стол. Для детей от пяти лет и до окончания начальной школы идеальным решением будет регулируемая по высоте парта — ее следует проверить по простому правилу: ноги ребенка должны полностью стоять на полу, а колени не упираться в столешницу. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, минимальная ширина рабочей поверхности должна составлять 120 см — этого достаточно для размещения учебников, тетрадей и канцелярских принадлежностей. Под столом удобно расположить выдвижные ящики или полки для хранения. Важно, чтобы столешница была выполнена из практичного материала, устойчивого к повреждениям, и имела нейтральный цвет без отвлекающих рисунков. Для подростков 12–16 лет эти требования становятся еще актуальнее из-за увеличения количества техники и учебных задач. Не менее значим выбор стула. Эксперт рекомендует обязательно пробовать модели в магазине вместе с ребенком. Оптимальный вариант — эргономичное кресло с регулируемой спинкой, которое обеспечит правильную посадку: ноги, стоящие на полу, и колени, согнутые под углом 90 градусов.

Эксперт добавила, что эффективное зонирование помогает даже в небольшой комнате создать отдельные области для учебы, отдыха и сна. Для этого подойдут диваны-кровати со встроенными системами хранения, подвесные полки, модульные конструкции, а также легкие шторы или перегородки. Разделить пространство визуально можно с помощью цветовых акцентов.

По ее мнению, особое внимание стоит уделить освещению: рабочий стол лучше расположить у окна так, чтобы естественный свет падал с левой стороны для правшей. Дополнительные источники света должны быть мягкими и рассеянными, создавая комфортную атмосферу без резких контрастов.

