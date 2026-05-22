Подмосковье отмечено за вклад в развитие промышленности

В Тольятти состоялись совместное заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность», II Всероссийский конгресс региональных фондов развития промышленности и международный форум «Интеллектуальные робототехнические системы и комплексы». На мероприятии наградили директора Фонда развития промышленности Московской области Павла Ильина почетной грамотой Минпромторга РФ. Высокая оценка была дана за существенный вклад в укрепление промышленного потенциала страны, выдающиеся профессиональные достижения и многолетнюю добросовестную работу на благо отечественной экономики. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Павел Ильин в своем выступлении подчеркнул особую роль Фонда развития промышленности Подмосковья как эффективного инструмента поддержки региональных предприятий. Ключевое преимущество механизма — предоставление льготных займов, которые открывают новые возможности для бизнеса.

Условия финансирования действительно привлекательны: сумма варьируется от 10 млн до 150 млн руб., срок предоставления средств достигает 7 лет, а процентная ставка составляет от 1% до 5% годовых. Особенно важно, что ставка остается неизменной на протяжении всего срока займа, независимо от колебаний ключевой ставки Центрального банка. Такая стабильность позволяет предприятиям уверенно планировать долгосрочные инвестиции и стратегическое развитие.

Итоги работы Фонда за 2025 год наглядно демонстрируют эффективность выбранной стратегии. Общий объем выданных льготных займов превысил 1,4 млрд руб. Поддержку получил 21 промышленный проект, а совокупный объем инвестиций по ним достиг почти 4,3 млрд руб.

