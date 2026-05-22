Школу в деревне Кабаново Орехово-Зуевского округа отремонтировали наполовину

Капитальный ремонт школы № 10 в деревне Кабаново Орехово-Зуевского округа выполнили уже наполовину. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Здание 1963 года постройки площадью почти 1,8 тыс. кв. м. ремонтируют в рамках госпрограммы. На площадке трудятся более 60 рабочих.

«Строители завершили демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, занимаются ремонтом кровли и фасада, осуществляют монтаж инженерных коммуникаций», — рассказали в министерстве.

Открыть обновленную школу планируется в сентябре 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к 1 сентября в регионе построят и отремонтируют более 50 школ.