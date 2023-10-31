Для подмосковных студентов организовали урок по экологии

Занятие из образовательного цикла «Береги природу, сортируй отходы!» провела эколог-просветитель Светлана Скворцова. Студенты узнали про современные применяемые в России способы переработки отходов, о рекультивации полигонов ТКО, как устроены перерабатывающие комплексы, что такое сепарация и много другое. Прошло также обсуждение системы для раздельного сбора ТКО: «Два Бака» и «Мегабак».

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