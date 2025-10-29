Для развития инженерии в России нужны комплексные инженерные школы

По мнению эксперта, необходимо отказаться от узкой специализации и перейти к комплексному подходу, который будет включать не только инженерные, но и экономические, а также иные неинженерные знания. Такой подход, считает Кузнецов, критически важен для обеспечения конкурентоспособности страны в сфере высоких технологий.

Ключевая идея — создание комплексных инженерных школ, ориентированных не на одну специальность, а на несколько смежных областей. «Мало создавать отдельные продукты — необходимо мыслить системами и уметь их проектировать на базе инженерного подхода», — подчеркнул Кузнецов.

В качестве исторического примера он привёл МГТУ имени Баумана, который в советское время функционировал как «мега‑комплекс» с разными инженерными школами. По мнению эксперта, последующее разделение этих школ и отказ от комплексного обучения негативно повлияли на развитие инженерного дела в России.

Кузнецов также отметил, что российская инженерная школа долгое время следовала мировым трендам, но пропустила два важных этапа эволюции: интеграцию экономики и неинженерных знаний в инженерное образование. Это, по его словам, привело к парадоксу: в стране есть немало удачных разработок на уровне кода, но отсутствуют компетенции по их масштабированию в бизнес‑проекты — что существенно тормозит развитие экономики.

