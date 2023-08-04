Доступную среду создадут в 20 школах и детсадах Подмосковья к сентябрю

В Подмосковье продолжается работа в рамках проекта «Доступная среда». Так, к первому сентября в муниципалитетах области необходимые условия будут созданы в десяти школах и десяти детсадах.

Как рассказали в Минобразования региона, в учреждениях установят поручни, пандусы или лифты для подъема кресел-колясок. Информация на световых табло будет дублироваться для инвалидов по слуху. Также установят тактильные таблички со шрифтом Брайля.

Учреждения оснастят беспроводной системой вызова помощника, специализированной мебелью и оборудованием. Для детей с нарушениями зрения закупят видеоувеличители, для ребят с нарушениями слуха – звукоусиливающее оборудование.