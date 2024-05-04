Доцент Талалова пояснила смысл написания слова «Бог» с прописной буквы

По словам доцента кафедры русского языка Государственного университета управления Ларисы Талаловой, с приближением больших церковных праздников многие задумываются, а как правильно писать слово «Бог» в поздравлениях — с прописной или строчной буквы. Об это сообщает Life.ru .

Она пояснила, что современные правила орфографии и пунктуации русского языка были утверждены еще в 1956 году, когда о лексике религиозной тематики говорить было бы по меньшей мере странно, поэтому слово «бог» писалось в СССР со строчной буквы.

По мнению ученого, новые времена внесли и новое содержание, породили новые смыслы, и в орфографические и толковые словари с 90-х годов прошлого века вносится правка: слово «Бог» в значении божества монотеистической религии уже пишется с прописной буквы, так как приравнивается к имени собственному. Данное правило также действует для производных прилагательных.

Она уточнила, что в устойчивых выражениях, когда значение переносное, не имеющее никакого отношения к религии, слова «бог», «божественный» пишутся со строчной буквы.