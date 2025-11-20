Дубна готовится к открытию федеральной Школы креативных индустрий

Дубна сделает серьезный шаг в модернизации дополнительного образования: в 2026 году на базе Дубненской детской школы искусств откроется Школа креативных индустрий. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Развитие искусства и творчества», что позволит подросткам осваивать современные творческие профессии на стыке искусства и технологий.

С 1 сентября 2026 года начнут работу первые две студии — «Дизайн» и «Фото- и видеопроизводство», для которых закупят профессиональное оборудование: фото- и видеокамеры, коптеры, компьютеры, планшеты и лицензионное программное обеспечение.

Инфраструктура для нового образовательного центра уже подготовлена. В этом году был выполнен капитальный ремонт здания Дубненской детской школы искусств, где занимаются более 1000 учеников. Полностью обновили фасад, а также классы. Концертный зал преобразили с использованием самых современных технологий.

«Сейчас это комфортное помещение, где детям комфортно творить. Следующий шаг — расширение возможностей, которые будут соответствовать интересам современных детей», — отметил глава г.о. Дубна Максим Тихомиров.

Классы для студий оформят в едином фирменном стиле федеральной сети Школ креативных индустрий, которая уже насчитывает 83 площадки в 55 регионах России.

Школьники смогут освоить востребованные цифровые навыки под руководством профессионалов. Обучение в таких центрах строится на проектной работе — учащиеся создают реальные продукты: видеоролики, дизайн-проекты, анимацию. Открытие Школы креативных индустрий в Дубне, городе с мощным научным потенциалом, создает уникальный симбиоз — возможность воспитывать специалистов, способных визуализировать сложные идеи и продвигать технологические разработки через современные медиа.