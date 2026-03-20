Дубненские колледжи запустили серию мастер-классов для будущих абитуриентов

Дубненские техникумы и колледжи дали старт череде мастер-классов для школьников. Мероприятия продлятся вплоть до 18 апреля, когда во всех учреждениях среднего профессионального образования Московской области пройдет Единый день открытых дверей.

Для выпускников 9-х классов, решивших получать профессию в колледжах, этот год ознаменован важным нововведением. Подмосковье присоединилось к пилотному проекту, который предоставляет приоритетное право при поступлении на отдельные специальности.

Заведующая структурным подразделением Дмитровского техникума Екатерина Юрова разъяснила суть изменений. По ее словам, теперь девятиклассники могут претендовать на места по специальностям из перечня Минобразования, сдав всего два ОГЭ и получив аттестат.

В учебных мастерских, где готовят будущих автомехаников, сегодня многолюдно. Примечательно, что среди студентов, осваивающих ремонт и обслуживание автомобилей, есть и девушки. Они доказывают, что даже сложная техника поддается слабому полу, если есть интерес и склонность к делу. Определить свои предпочтения ребятам помогают онлайн-диагностики в рамках проекта ранней профориентации «Билет в будущее».

Филиал Подмосковного Политеха «Дубна» также активно вовлекает школьников в знакомство с профессиями. За современными названиями вроде «аддитивные технологии» или «эксплуатация многоквартирного дома» скрываются востребованные на рынке труда специальности. На площадке ребята изучают разные направления, пробуют себя в деле и задают вопросы наставникам.