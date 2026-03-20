Дубненским школьникам проводят экскурсии на очистные сооружения

Старшеклассников Дубны приглашают на очистные сооружения города. Экскурсии организуют в рамках всероссийского проекта по ранней профориентации «Билет в будущее».

Ребятам показывают объект, который обслуживает весь наукоград. В беседе с сотрудниками они узнают, что мощности станции рассчитаны на потребности более 70 тысяч жителей и ключевых городских предприятий. Школьникам демонстрируют работу установок и оборудования, а также объясняют, какую роль в процессе очистки играют активные иловые массы.

Особое внимание уделяют экологическому воспитанию. Вместе со специалистами подростки обсуждают, как каждый житель может внести вклад в защиту природы. Ребята получают практические советы по экономии ресурсов и правильной утилизации бытовых отходов.

Начальник экологической службы АО «ПТО ГХ» Виктория Цветкова пояснила, что такие встречи нужны для понимания важности водоочистки. По ее словам, это не только экологический, но и серьезный санитарно-эпидемиологический вопрос.

Проект «Билет в будущее» не ограничивается экскурсиями. Он ориентирован на учеников 6–11 классов. В его рамках школьников информируют о ситуации на рынке труда, дают персональные рекомендации и приглашают на профессиональные пробы в техникумы и колледжи.