«Движение Первых»: красногорские школьники посетили базу КГС с парком из 300 единиц спецтехники

Визит был организован для того, чтобы школьники смогли изнутри увидеть работу предприятия, которое отвечает за комфорт и благоустройство городского округа.

Знакомство с деятельностью службы проходило на ее основной территории. Юные гости с большим интересом наблюдали за парком специализированной техники, который насчитывает около 300 единиц. Эта техника используется для решения широкого спектра задач: от уборки городских территорий и ликвидации последствий непогоды до проведения погрузочных работ.

Директор МБУ «Красногорская городская служба» Игорь Борисов, комментируя работу предприятия, подчеркнул принцип взаимопомощи.

«Мы не только заботимся о своем городе, но и готовы прийти на помощь соседям, как это было в прошлом году в Клину после урагана. Мы всегда первыми приходим на помощь», – отметил директор МБУ «Красногорская городская служба» Игорь Борисов.

В ходе экскурсии школьникам подробно рассказали о принципах функционирования различной техники, включая тракторы и погрузчики.

«Нас привели на экскурсию, рассказали, как живут рабочие, как проходит их трудовой день и как они получают допуск к работе. Мы узнали много нового о медосмотрах и жизни сотрудников», — поделились впечатлениями участницы экскурсии Александра Савина и Анастасия Веселова.

Особое внимание было уделено профессиям, без которых эксплуатация такого сложного хозяйства была бы невозможна: машинистам, механикам, водителям и мастерам. По информации учреждения, около 30 участников экскурсии не только получили новые знания, но и стали обладателями сладких подарков на память о визите.

«Наша компания была основана в 2013 году и насчитывала всего 36 сотрудников. Сейчас в штате более 1500 человек. Эта экскурсия – наш первый опыт, и мы планируем развивать это направление, возможно, повторим встречу весной», – рассказал ведущий инженер по безопасности дорожного движения МБУ «Красногорская городская служба» Геннадий Шумов.

