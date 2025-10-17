Экскурсия на красногорский «Водоканал» открыла школьникам секреты коммунального хозяйства

Ученики красногорской гимназии №2 побывали с экскурсией на АО «Водоканал», где изнутри увидели процесс водоподготовки и работы насосных станций. Мероприятие прошло при участии представителей Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья, запустившего масштабную программу профориентационных экскурсий на объекты водоснабжения региона.

Семиклассникам показали работу водозаборного узла, огромные резервуары с чистой водой и познакомили со спецификой профессии машиниста насосных установок. Начальник очистных сооружений Ольга Харина подробно объяснила технологические процессы, включая вопрос содержания металлов в воде и этапы ее очистки. Школьники признались, что экскурсия получилась действительно познавательной и интересной.

«Я узнал много нового, например, как работает скважина – там есть насос, труба. Нам рассказали, что скважина артезианская – самая глубокая», – отметил ученик гимназии No2 Роман Румянцев.

Его одноклассница Мирослава Таратухина отметила, что теперь понимает, откуда берется вода в кране и почему ее можно пить без опасений.

По словам начальника управления Министерства ЖКХ по региону Ирины Минаковой, до конца октября в Подмосковье планируется провести 56 таких познавательных туров. Это не только расширяет кругозор школьников, но и способствует притоку молодых кадров в отрасль. АО «Красногорский Водоканал», обслуживающий свыше 500 км сетей, уже принял в этом году учащихся из более чем 10 образовательных учреждений.