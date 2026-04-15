Реконструкция водозаборного узла стартовала в поселке Тарасовка в Пушкино

В Пушкинском округе начали реконструировать водозаборный узел № 8, расположенный в поселке Тарасовка. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

ВЗУ был построен в 1956 году и нуждается в обновлении. На объекте устарели водонапорная башня и насосное оборудование. После проведения работы здесь появится современная станция водоподготовки.

По итогам реконструкции мощность объекта составит 1,3 тыс. кубометров в сутки. Качественной водой будут обеспечены более 5,1 тыс. человек, проживающих в Тарасовке, Лесных Полянах и новостройке «Зеленый Бор». Помимо этого, будет обеспечен противопожарный запас воды.

На данный момент степень строительной готовности составляет 24%. Завершить работы планируется в конце текущего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе обновят 135 котельных и 361 км теплосетей.