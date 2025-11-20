Двойной вызов: как каширские школьники соревновались сразу на двух шахматных досках

Юные шахматисты из Каширы провели мини-турнир, где смогли проверить свои навыки и применить знания на практике.

Особенностью соревнований стал формат игры на двух досках одновременно, который развивает внимание, скорость мышления и аналитические способности.

Мероприятие не только укрепило командный дух участников, но и пробудило интерес к шахматам, помогая ребятам расширять кругозор и совершенствовать стратегическое мышление.