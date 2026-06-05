Джин-тоник, шампанское и 106 лет: старейшая британка раскрыла свой «алкогольный» секрет
The Northern Echo: 106-летняя британка назвала джин-тоник секретом долголетия
106-летняя британка Норин Мерфи на праздновании дня рождения поделилась своим рецептом долголетия, в котором неожиданно главную роль играют два алкогольных напитка — джин-тоник и шампанское. Историю долгожительницы рассказывает The Northern Echo.
Мерфи родилась в Ирландии в 1920 году, а в молодости перебралась в Англию, где до 70 лет проработала служанкой в семье герцогов Вестминстеров. Она вспоминала, что за свою карьеру служила пяти или шести герцогам, и все они, вопреки распространённому мнению о высокомерии аристократов, были очень милыми и простыми людьми. Сейчас Мерфи живёт в пансионате в городе Консетт, графство Дарем. Поздравить её собрались друзья и родственники, а всего долгожительница получила 550 открыток, включая письмо от короля Карла III.
Администрация пансионата организовала для именинницы и гостей праздник с угощением и большим тортом. Отдельным сюрпризом стало персональное видеопоздравление от знаменитого ирландского певца Дэниела О’Доннелла, который был знаком с сестрой Мерфи.