Джин-тоник, шампанское и 106 лет: старейшая британка раскрыла свой «алкогольный» секрет

Мерфи родилась в Ирландии в 1920 году, а в молодости перебралась в Англию, где до 70 лет проработала служанкой в семье герцогов Вестминстеров. Она вспоминала, что за свою карьеру служила пяти или шести герцогам, и все они, вопреки распространённому мнению о высокомерии аристократов, были очень милыми и простыми людьми. Сейчас Мерфи живёт в пансионате в городе Консетт, графство Дарем. Поздравить её собрались друзья и родственники, а всего долгожительница получила 550 открыток, включая письмо от короля Карла III.

Администрация пансионата организовала для именинницы и гостей праздник с угощением и большим тортом. Отдельным сюрпризом стало персональное видеопоздравление от знаменитого ирландского певца Дэниела О’Доннелла, который был знаком с сестрой Мерфи.