Эффект сауны в Анталии: при +29 °C из-за влажности 70% туристы чувствуют себя как при +38 °C

На турецком курорте Анталия сложилась опасная погодная аномалия. По данным местных метеослужб, при относительно невысокой для лета температуре воздуха в +29 °C влажность подскочила до критических 70 процентов. Как сообщает региональное издание Antalya Hürses, комбинация этих параметров запустила физиологический феномен «эффекта сауны», при котором организм человека практически перестает охлаждаться через испарение пота, а реальные ощущения зноя достигают +38 °C.

Почему +29 °C ощущаются как +38 °C

Когда влажность воздуха превышает 70 процентов, пот с поверхности кожи перестает испаряться, и естественная система терморегуляции организма блокируется. При этом нагрузка на сосуды у людей с гипертонией и сердечными заболеваниями возрастает в разы. Медицинские службы отелей переведены в режим повышенной готовности.

Как меняется поведение туристов

Находиться под прямыми лучами солнца на открытой береговой линии в пиковые дневные часы стало физически невозможно. Шезлонги Коньяалты опустели — на раскаленной гальке остались лишь единичные отдыхающие, рискующие получить тепловой удар. Основной поток туристов переместился вглубь городских кварталов, массово оккупируя парковые зоны, скамейки и затененные террасы кафе.

Советы эксперта: как спастись от «парной»

Эксперт Александр Гордиец посоветовал российским туристам перестроить привычный график отдыха. По его словам, следует уходить с открытого солнца и пляжей строго до 11 утра и не возвращаться раньше 16 вечера. Также в отелях с системой «все включено» в дневные часы лучше отказаться от плотных жирных обедов в пользу легких овощных закусок, арбузов и зелени.

Уходя на море, эксперт рекомендовал оставлять кондиционер в номере включенным на умеренное охлаждение до 22–23 градусов. К возвращению комната успеет избавиться от уличной сырости и станет идеальным оазисом прохлады.