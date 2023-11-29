ЕГЭ не будут переводить в онлайн-режим в ближайшие пять лет

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что переводить проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в онлайн-формат в ближайшие пять-десять не будут. Однако в дальнейшем такую возможность руководитель ведомства не исключил.

Об этом Музаев сказал во время общения со школьниками и их родителями в среду, 29 ноября. Его слова приводят РИА Новости.

«На сегодняшний день, пока у нас тоже нет у специалистов такой технологии, чтобы мы всю полноту знаний, используя онлайн-формат по 100-балльной шкале могли определить, и чтобы у вузов, профессуры не вызывало вопросов организовать справедливое поступление в вузы», – сказал Музаев.

Глава Рособрнадзора отметил, что экзамен должен быть унифицированным и обеспечивать объективную оценку, при этом существующие онлайн-технологии, такие как системы прокторинга, не могут обеспечить равные и одинаковые условия для всех участников.

Музаев также отметил не одинаковую скорость интернета для жителей Москвы и Санкт-Петербурга, например, и жителей Сибири, где не всегда есть возможность воспользоваться и качественным интернетом.

ЕГЭ – это стандартизированный экзамен в России, предназначенный для оценки знаний выпускников средних школ. Этот экзамен проводится ежегодно и является обязательным компонентом для поступления в высшие учебные заведения. В рамках ЕГЭ проверяются знания по различным предметам, и его результаты часто являются ключевыми при поступлении в вуз.