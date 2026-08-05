ЕГЭ в Коломне: какие дисциплины вошли в топ по популярности и каковы итоги

Самым востребованным предметом по выбору оказалось обществознание — его выбрали 41,4 % учащихся. В числе популярных дисциплин также оказались информатика, физика, биология и химия.

По ряду предметов зафиксирован рост средних баллов. Так, по профильной математике показатель достиг 69,63 балла — выше прошлогоднего уровня; семь выпускников получили максимальные 100 баллов. Средний балл по физике составил 70,95 (в 2025 году — 67,54), по информатике — 63,35 (против 61,23 годом ранее), по английскому языку — 73,87, по истории — 64,53. 24 выпускника показали стопроцентные результаты по разным дисциплинам.

Как отметил депутат Госдумы Никита Чаплин, рост показателей — итог системной работы педагогов, школ, родителей и самих учащихся. По его словам, поддержка качественного образования остается одним из приоритетов народной программы.