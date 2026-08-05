Дороги, о которых просили ветераны: где в Коломне уже положили новый асфальт

В городском округе Коломна идет масштабный дорожный ремонт: подрядчики приводят в порядок 83 участка муниципальных дорог общей протяженностью свыше 40 км. Работы планируют завершить к сентябрю 2026 года.

Согласно данным администрации округа, отдельные участки обновляют по обращениям ветеранов специальной военной операции. Так, в районе Бочманово отремонтировали более 380 м дороги: вместо грунтово‑щебеночного покрытия уложили асфальт, скорректировали высоту смотровых колодцев, восстановили основание и уплотнили профиль полотна.

В селе Пирочи обустроили почти 1200 м проезда — ранее он был грунтовым, а к 3 августа на нем появилось щебеночное покрытие. Предварительно рабочие выровняли участок, ликвидировали колейность, восстановили дорожную подушку и укрепили кромки проезжей части.

Теперь подъездные пути к домам участников СВО и их соседей стали заметно комфортнее. Как неоднократно отмечал депутат Госдумы Никита Чаплин, поддержка участников специальной военной операции и их семей остается безусловным приоритетом государства.