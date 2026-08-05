«Признал вину и вышел»: сын звезды «Интернов» Демчога отсидел два года за мошенничество в СИЗО

21-летний Вильям Демчог, сын актера Вадима Демчога, известного по роли доктора Ивана Натановича Купитмана в сериале «Интерны», вышел из СИЗО. Об этом он сообщило РИА Новости.

Молодой человек отбыл наказание по делу о мошенничестве. Он находился под стражей с июня 2025 года, а до этого с марта 2024-го был под домашним арестом. Суд зачел время домашнего ареста как отбытое наказание, поэтому реальный срок в СИЗО и колонии составил около года.

В июне 2025 года Вильяма приговорили к двум годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, он вступил в преступный сговор и обналичил деньги, украденные у пенсионера, переведя их на счета подельников. Общая сумма ущерба превысила ₽1,8 млн. На суде Вильям признал свою вину и полностью компенсировал нанесенный ущерб.

Наказание он отбывал в колонии общего режима. Выйдя на свободу, молодой человек не дал развернутых комментариев, но отметил, что готов начать жизнь с чистого листа.

Ранее сообщалось, что бывшую участницу «Дома-2» Анастасию Брагину, только что освободившуюся из спецприемника после 14 суток ареста, повторно задержали.