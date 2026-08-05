Жители Подмосковья подали более 3 тыс. заявлений на предоставление матпомощи на погребение

С начала 2026 года жители Подмосковья воспользовались электронной услугой «Предоставление единовременной материальной помощи на погребение», размещенной на региональном портале госуслуг, более 3 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Поддержка» – «Помощь в сложных ситуациях», для подачи заявки нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы. В услугу внедрен сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта, который проверяет прикрепленные к электронному заявлению документы и находит неверные файлы.

Единовременную материальную помощь на погребение могут оформить местные жители, которые взяли на себя обязанность осуществить погребение умершего, если их доход не превышает двукратной величины прожиточного минимума. Размер выплаты составляет от 4 до 10 тыс. рублей в зависимости от дохода.

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