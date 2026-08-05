В Подмосковье за июль ликвидировали более 700 аварийных деревьев

В июле 2026 года в Подмосковье ликвидировали 721 аварийное дерево, работы проводят в целях обеспечения безопасности жителей. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Наибольший объем работ провели в Серпухове, Дмитровском округе, Подольске, Мытищах, Орехово-Зуевском. Контроль за качеством опиловки аварийных ветвей и сухостойных деревьев со стороны коммунальных служб ведут инспекторы министерства.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отмечал, что сухостои и деревья с поврежденными ветвями представляют потенциальную угрозу для жителей, особенно в условиях сильного ветра или непогоды. Аварийными признаются деревья с наличием структурных изъянов, в том числе гнилей, обрыва корней, опасного наклона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства новых очистных сооружений в Кашире.