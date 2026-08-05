Музей коломенской школы №17 стал финалистом Всероссийского конкурса школьных музеев

Музей коломенской школы № 17 и его руководитель, учитель истории и обществознания Елена Балтухина, вышли в финал Всероссийского конкурса школьных музеев. Масштабное состязание организовано обществом «Знание» по поручению президента РФ Владимира Путина при поддержке Минпросвещения России.

«В номинации «Лучшая этнографическая/краеведческая экспозиция» мы рассказали о практике «Музей вне стен». Сегодня фонды нашего школьного историко-этнографического музея «Думная» располагают более чем 400 оригинальными экспонатами: от предметов крестьянского быта до вещей времен Великой Отечественной войны, которые наши ученики привезли из поисковых экспедиций на места сражений - Невского пятачка, Мясного бора и Белоруссии. При «Думной» работают кружки краеведческой направленности «Юные экскурсоводы», «Музейное дело» и «Мой край». В настоящее время «Думная» занимается широкой исследовательской и проектной деятельностью по изучению истории коломенского Девичьего поля», — рассказала Елена Балтухина.

В финал конкурса прошли 150 участников, представляющих более 120 городов, поселков и деревень со всей страны. Коломенские педагоги вошли в их число, подтвердив высокий уровень работы школьного музея и его значимость для сохранения исторической памяти.

Заключительный этап состоится в октябре. Финалистам предстоит защищать свои проекты и презентовать экспозиции на форуме «Память жива» в Москве, который организуют Юнармия и Движение Первых. Для коломенской школы это не только возможность заявить о себе на федеральном уровне, но и шанс обменяться опытом с лучшими музейными педагогами страны. Участие в таком конкурсе — важный шаг в развитии музейного дела в Подмосковье и признание заслуг учителей, которые сохраняют историю для новых поколений.