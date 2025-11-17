Экскурсия и театр: гимназисты Талдома окунулись в культуру Твери
Фото: [Пресс-секретарь Талдомского г.о.]
Ученики 6–7 классов Талдомской гимназии имени А.А. Цветкова посетили с экскурсией Тверь. Школьники прогулялись по историческим улицам города, посетили набережную Волги, памятники архитектуры и другие знаковые места, знакомясь с культурным наследием региона.
Главным событием поездки стала театральная постановка «Пигмалион» Бернарда Шоу в одном из ведущих тверских театров.
Спектакль впечатлил юных зрителей и стал отличным примером того, как образовательные проекты могут объединять школу и культурные учреждения, даря детям новые эмоции и знания о родном крае.