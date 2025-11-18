Экскурсия на предприятие «Софрино» в Городском округе Пушкинский открыла школьникам мир ЖКХ

В Городском округе Пушкинский прошел необычный урок профориентации, где вместо учебников — мощная спецтехника, а вместо парт — кабины тракторов. 13 ноября для школьников организовали экскурсию в МКУ «Софрино», чтобы наглядно показать, какой труд обеспечивает чистоту и порядок в их родном округе. Мероприятие посетили председатель Совета депутатов Артем Садула и его заместитель Николай Михайлин, которые лично пообщались с детьми и сотрудниками предприятия.

Ребята не просто слушали рассказы о работе коммунальщиков, а увидели все вживую: уборочные машины, самосвалы и тракторы, которые ежедневно выходят на улицы. Кульминацией для многих стала возможность забраться в кабину настоящего трактора и почувствовать себя за рулем машины, от которой зависит благоустройство всего района.

«Мы часто говорим о развитии территорий, о комфортной среде, и очень хочется, чтобы наши дети не просто пользовались этим комфортом, но и понимали, какой труд стоит за чистотой улиц, ухоженными дворами и исправным освещением», — подчеркнул Артем Садула.

Он поблагодарил директора Екатерину Потемкину и коллектив за открытость, отметив, что такой опыт может стать для кого-то из ребят первым шагом к выбору будущей профессии.

Отмечается, что экскурсия прошла в период, когда была завершена реорганизации коммунальной сферы: с сентября МКУ «Софрино» и МКУ «Ашукино» объединены в единое предприятие. Эта реформа нацелена на повышение эффективности работы, оптимизацию расходов и, что самое важное для жителей, на улучшение качества услуг. Новое объединенное предприятие обслуживает значительную территорию, включая поселки Ашукино, Софрино, Зеленоградский, 45 деревень и 2 микрорайона. Для выполнения этих задач на балансе учреждения содержится 67 единиц спецтехники.

Представители депутатского корпуса также оценили готовность предприятия к зимнему сезону, пообщавшись с сотрудниками и проверив состояние машин. Артем Садула констатировал, что на территории поддерживается порядок, а техника полностью готова к работе в холодный период. Таким образом, экскурсия стала не только профориентационным мероприятием для подрастающего поколения, но и возможностью для власти проинспектировать одно из ключевых предприятий жилищно-коммунального хозяйства округа.