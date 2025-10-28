Экскурсия в Архангельскую амбулаторию открыла школьникам Красногорска мир врачебной практики
Фото: [пресс-служба го Красногорск]
Учащиеся девятого класса Образовательного центра имени А. Н. Косыгина получили уникальную возможность изучить работу медиков изнутри, посетив с экскурсией Архангельскую врачебную амбулаторию. Мероприятие, состоявшееся 27 октября, прошло в рамках губернаторской профориентационной программы, инициированной Андреем Воробьевым.
Школьники на экскурсии не просто прошли по коридорам медучреждения, а побывали в реальных рабочих кабинетах, где ведут прием педиатр и стоматологи, а также осмотрели служебные помещения. Исполняющая обязанности заведующей амбулаторией Вера Багирь отметила, что юные гости были любознательными и задавали множество вопросов. Такой живой интерес детей — хороший показатель, ведь главная цель таких визитов — мотивировать подростков к осознанному выбору медицинской профессии.
Каждый ученик в день экскурсии узнал много нового, а также получил на руки именной сертификат, подтверждающий прохождение профориентационного модуля. Не исключено, что некоторые из детей всерьез задумались о профессии и в будущем откроют себе путь к трудоустройству в системе здравоохранения Подмосковья.