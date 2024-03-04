Эксперт Хвостов перечислил наиболее популярные ошибки при выборе вуза

По словам директора по связям с образовательным сообществом компании MAXIMUM Education Александра Хвостова, одной из наиболее популярных ошибок при выборе высшего учебного заведения для поступления абитуриентом является неправильная последовательность выбора. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что таким образом изначально выбирает вуз, после чего специальность, которая ему интересна, но отучившись несколько лет, осознает, что это не его профессия. Следовательно, выбор должен быть обратным.

По мнению эксперта, также отрицательное влияние оказывает чье-либо воздействие на школьника, прежде всего родителей.

Он отметил, что распространенной ошибкой является и отсутствие понимания правил поступления, то есть не все делается в срок.