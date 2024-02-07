Эксперт Калинина перечислила положительные и отрицательные стороны домашнего обучения

Она добавила, что чаще всего домашнее обучение ведется ввиду того, что ребенок по определенным причинам не может посещать школу, однако во всем остальном оно ничем не отличается.

По мнению эксперта, семейное обучение организуется самими родителями непосредственно, а программа и график обучения обычно составляются индивидуально. Таким образом, плюс такого обучения в том, что имеется свобода передвижения. Тем не менее в данном случае следует организовывать все самостоятельно и у ребенка может обнаружиться недостаток социализации.