Эксперт Луховицкий считает, что причин для преследования за женскую одежду педагога нет

Учитель математики одной из школ в Сургуте Артур Морозов уволился после того, как на него подали анонимную жалобу за пропаганду нетрадиционных ценностей. Он носил длинные волосы и приходил на уроки с татуажем бровей и дамской сумкой. По словам сопредседателя межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволода Луховицкого, никаких законных оснований для преследования и увольнения педагога за его внешний вид в настоящее время нет. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что внешний вид учителя не может ничем регулироваться, если не имеется каких-либо принятых на локальном уровне актов.

По мнению эксперта, родителям и персоналу школы во внешнем виде учителя может не понравится все, тем не менее это не затрагивает вопросов исполнения профессиональных обязанностей. Исключением является всего лишь демонстрация фашисткой символики.