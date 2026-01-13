Эксперт: освободить классных руководителей от уроков нереально из-за нехватки учителей

Инициатива освободить классных руководителей от преподавания, чтобы они могли полностью сосредоточиться на воспитательной работе, упирается в суровые кадровые и финансовые реалии. Как отмечает в беседе с Pravda.Ru доктор педагогических наук Сергей Комков, такая реформа потребует комплексного подхода, для которого сегодня нет ни необходимых ресурсов, ни четкого плана.

По его словам, основное препятствие — острый дефицит педагогов, который в России оценивается почти в 400 тыс. человек. Если освободить классных руководителей от предметной нагрузки, потребуется срочно найти им замену у школьной доски, что в текущей ситуации выглядит практически невыполнимой задачей. Без масштабной программы подготовки и привлечения новых кадров школы рискуют остаться и без наставников, и без учителей-предметников.

Педагог отметил, что не менее сложным остается вопрос финансирования. Классный руководитель, занимающийся исключительно воспитательной работой, по сути, становится отдельной штатной единицей, требующей полноценной зарплаты. Однако, как напоминает эксперт, бюджетные расходы на образование в ближайшие годы не только не увеличатся существенно, но даже планируются к сокращению в 2027 году. Это делает дополнительное финансирование новых ставок без пересмотра всей финансовой стратегии попросту невозможным.

По его мнению, сама по себе идея усиления роли классного руководства заслуживает внимания, но ее реализация в ближайшей перспективе оказывается под большим вопросом. Итогом подобных предложений без проработанного механизма и ресурсного обеспечения может стать лишь декларация о намерениях, которая не решит проблему воспитания, но наглядно продемонстрирует разрыв между благими инициативами и реальным положением дел в системе образования.

Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят переименовать классных руководителей в наставников.