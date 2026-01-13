«Долгосрочный вклад в нацию». В Госдуме хотят переименовать классных руководителей в наставников

В обращениях к министрам просвещения и труда он предложил ввести для них официальный статус «наставника», полностью освободив от ведения предметов.

По замыслу парламентария, рабочее время педагога-наставника должно быть посвящено исключительно воспитательной работе: мониторингу психологического состояния детей, организации классных мероприятий, тесному взаимодействию с родителями и координации со школьными специалистами. Это позволит сфокусироваться на создании здорового микроклимата в классе и профилактике буллинга.

«Убежден, что, только выделив воспитанию приоритетное место в рабочем времени ключевого педагога, мы сможем создать в школах ту самую среду доверия и внимания, которой так не хватает многим детям», — пояснил вице-спикер.

